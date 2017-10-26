«Салават Юлаев» проиграл в принципиальном матче с «Металлургом»

С начала матча гости ринулись вперёд, но опасных моментов у ворот Скривенса создать не смогли. К третьей минуте первого периода ситуация на площадке выровнялась, и команды в поровну атаковали. Первую шайбу зрители увидели на седьмой минуте матча, когда Кемппайнен получил шайбу на пятачке у ворот соперника и перехитрил опытного Василия Кошечкина, в ассистенты записали Линуса Умарка и Тему Хартикайнена. В следующий раз болельшики вскочили со своих мест на 11-й минуте, когда, играя в большинстве, не смогли его реализовать: за три секунды гостей дважды выручила штанга. Единственное удаление в первом периоде не принесло результатов, а вот когда у "Магнитки" на площадке появился пятый игрок, команда получила шанс отыграться. Владислав Калетник, выбежавший из бокса для штрафников, смог подхватить шайбу у синей линии и вместе с партнёром убежать к воротам уфимцев, после броска шайба «просочилась» через амуницию Скривенса и завертелась на линии ворот, но подоспевший защитник в падении смог выбросить её подальше. До конца первого периода обе команды стремились забить, но по-настоящему опасных моментов ни те, ни другие создать не смогли.
Во втором периоде «Металлург» заметно прибавил в атаке, и у Бена Скривенса стало больше работы, с которой он успешно справлялся. За четыре минуты до конца второй двадцатиминутки хозяева получили возможность играть в большинстве, но за две минуты ничего вразумительного показать не смогли. Не успел Денис Денисов включиться в игру после удаления, как тут же сфолил на защитнике юлаевцев Филипе Ларсене. В течении полутора минут хозяева площадки атаковали ворота «Металлурга» и казалось, что ещё чуть-чуть поднажать - и Кошечкин ошибётся. За десять секунд до конца периода, Ларсен и Умарк не смогли определиться, кто возьмёт шайбу на синей линии, в итоге Владислав Калетник убежал один на один с Скривенсом и пробил в ближний угол. На перерыв команды ушли при равном счёте 1:1
На первых секундах третьего периода всё тот же Филип Ларсен отправился в бокс для штрафников за подножку, и звезда Магнитогорска Сергей Мозякин фирменным броском в дальнюю девятку вывел свою команду вперёд. Судьи долго решали стоит ли «освобождать» Ларсена из бокса, так как шайба была заброшена в тот момент, когда удалённый ещё во втором периоде Денисов как раз выходил на площадку, и кому-то из судей показалось, что гол забили в равных составах. В итоге Ларсена всё-таки выпустили, и в следующй атаке «Салават» опять был близок к взятию ворот, но Кошечкина вновь спасла штанга, на этот раз бросал Игорь Макаров.
К концу третьего периода, когда юлаевцы получили очень важное для себя большинство, Эркка Вестерлунд решился снять вратаря и дать команде поиграть вшестером против четверых, но гости смогли отобрать шайбу и забросили в пустые ворота. Когда на площадку вернулся пятый полевой игрок «магнитки», ворота юлаевцев до сих пор были пусты, и до конца матча гости смогли забросить ещё одну шайбу.
Итоговый счёт 1:4 в пользу «Металлурга».
Защитник ХК «Салават Юлаев» Анатолий Елизаров сразу после матча прокомментировал поражение уфимской команды:
- Мы неплохо начали матч, провели хороший первый период и полностью владели инициативой. Во втором периоде играли достаточно хорошо, но пропустили необязательный гол за 10 секунд до перерыва. Возможно, этот гол и стал переломным. В начале третьего периода заработали удаление и пропустили. Потом уже пытались догнать, отыграться, но не получилось.