«Салават Юлаев» проиграл в принципиальном матче с «Металлургом»

С начала матча гости ринулись вперёд, но опасных моментов у ворот Скривенса создать не смогли. К третьей минуте первого периода ситуация на площадке выровнялась, и команды в поровну атаковали. Первую шайбу зрители увидели на седьмой минуте матча, когда Кемппайнен получил шайбу на пятачке у ворот соперника и перехитрил опытного Василия Кошечкина, в ассистенты записали Линуса Умарка и Тему Хартикайнена. В следующий раз болельшики вскочили со своих мест на 11-й минуте, когда, играя в большинстве, не смогли его реализовать: за три секунды гостей дважды выручила штанга. Единственное удаление в первом периоде не принесло результатов, а вот когда у "Магнитки" на площадке появился пятый игрок, команда получила шанс отыграться. Владислав Калетник, выбежавший из бокса для штрафников, смог подхватить шайбу у синей линии и вместе с партнёром убежать к воротам уфимцев, после броска шайба «просочилась» через амуницию Скривенса и завертелась на линии ворот, но подоспевший защитник в падении смог выбросить её подальше. До конца первого периода обе команды стремились забить, но по-настоящему опасных моментов ни те, ни другие создать не смогли.