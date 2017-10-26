Москву накроет метель

Как пишет портал Dni.ru, погода испортится уже в четверг вечером, может выпасть до пяти сантиметров снега.
В этот период погода в российской столице будет пасмурной. Снегопады продолжатся и будут только усиливаться. Юго-восточный ветер достигнет 5-10 метров в секунду. В ночное время возможна слабая метель.
Температура воздуха в Москве опустится на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью в столице ожидается от 0 до -2 градусов.
При этом постоянный снег в Москве ляжет не ранее середины ноября. Стабильно минусовые температуры ожидаются тоже не раньше первой декады последнего осеннего месяца.