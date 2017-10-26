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Москву накроет метель

26 октября 2017, 17:20
По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября на Москву обрушится метель.

Как пишет портал Dni.ru, погода испортится уже в четверг вечером, может выпасть до пяти сантиметров снега.

В этот период погода в российской столице будет пасмурной. Снегопады продолжатся и будут только усиливаться. Юго-восточный ветер достигнет 5-10 метров в секунду. В ночное время возможна слабая метель.

Температура воздуха в Москве опустится на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью в столице ожидается от 0 до -2 градусов.

При этом постоянный снег в Москве ляжет не ранее середины ноября. Стабильно минусовые температуры ожидаются тоже не раньше первой декады последнего осеннего месяца.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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