Лидер секты в Малайзии заживо сгорел в котле

Сообщается, что в городе Айер-Тавар проходили торжества в честь религиозного праздника девяти богов императора. На этом мероприятии Лим Ба 68-ми лет от роду решил доказать окружающим, что достиг просветления и теперь неуязвим. Для этого он залез в поставленный на огонь котел. Последователи главаря секты накрыли котел тяжелой крышкой, которую поднимали вдвоем.
Спустя некоторое время собравшиеся люди услышали из котла стук. Они открыли крышку и достали безжизненное тело Лим Ба. Мужчине попытались оказать первую медицинскую помощь, но он скончался. Прибывшие к месту врачи констатировали смерть.