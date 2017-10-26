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Лидер секты в Малайзии заживо сгорел в котле

26 октября 2017, 17:25
Лидер секты в Малайзии заживо сварился в большом котле.

Как пишет издание Dni.ru, мужчина хотел показать свою мощь последователям.

Сообщается, что в городе Айер-Тавар проходили торжества в честь религиозного праздника девяти богов императора. На этом мероприятии Лим Ба 68-ми лет от роду решил доказать окружающим, что достиг просветления и теперь неуязвим. Для этого он залез в поставленный на огонь котел. Последователи главаря секты накрыли котел тяжелой крышкой, которую поднимали вдвоем.

Спустя некоторое время собравшиеся люди услышали из котла стук. Они открыли крышку и достали безжизненное тело Лим Ба. Мужчине попытались оказать первую медицинскую помощь, но он скончался. Прибывшие к месту врачи констатировали смерть.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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