«Зенит» опроверг выводы болельщика о бесплатных билетах

Также на каждый матч, согласно регламенту проводимых соревнований, существует гостевая квота, билеты на нее могут уйти в продажу только по согласованию с клубом-гостем. На сегодняшний день в среднем «Зенит» сам реализует 54 000 билетов на матч, в эту цифру уже входят абонементы – около 14 000.