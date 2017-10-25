Защитник «Лады» Кирилл Дьяков раскритиковал уфимского форварда Умарка

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков рассказал о том, почему он жестко играл против Линуса Умарка и о чистом силовом приеме против Артема Федорова.
- Играли, бились. Я думаю, что когда пропустили третью шайбу всё шло до гола, либо мы забьём, либо Уфа. Они забили первыми, в принципе, это и решило исход встречи.
– Вы в этом матче много цепляли Умарка. Это было тренерская установка?
– Это игра, все, что происходит на поле, остается там.
– Но цепляли, потому что Умарк наглел?
– Бывает, что исподтишка он делает очень много вещей. Если он любит так играть, почему нам против Умарка так не сыграть?
– В конце третьего периода Федорова ударили в область головы и шеи…
– Я видел этот эпизод. Думаю, там был чистый силовой прием, на самом деле. Но если судья увидел удар в голову, значит, он был.
– Как оцените действия Панина? Он сначала полез бить Кириллова, а потом на Костромитина перешел.
– Не моя прерогатива – оценивать Панина. Есть тренеры «Салавата Юлаева», пусть они оценивают его действия.
- Какие задачи на сезон?
- Мы боремся за плей-офф. Ещё больше пол сезона, так что одна хорошая серия и мы снова в борьбе.