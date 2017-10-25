В Башкирии закроют 20 сайтов с азартными играми и продажей алкоголя

На закрытых теперь ресурсах организовывались азартные игры, продавался алкоголь и поддельные дипломы, описывались способы уклонения от армии. Прокуроры потребовали в судебном порядке признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.