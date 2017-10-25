Цены на жилье в Уфе могут существенно вырасти

Так, один из крупнейших республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой» – предлагает своим клиентам ипотеку без первого взноса, беспроцентную рассрочку без переплат и надбавок и обмен вторичного жилья на новую квартиру комфорт- или бизнес-класса. За плечами застройщика – порядка 10 сданных объектов жилой и коммерческой недвижимости, а значит, новоселы могут быть уверены в высоком качестве своих будущих квартир. Компания строит дома только в благоустроенных районах с отличной транспортной доступностью – в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, на Горсовете и историческом центре – на улице Ленина. Купить квартиру здесь можно в ипотеку с более чем низкой ставкой – от 7,4% годовых на весь срок кредитования.