Россия попала в ТОП-3 по выплатам из бюджета на олимпийских чемпионов

Государство платит за золотую медаль 4 млн руб. Спортсменов также премирует Фонд поддержки олимпийцев России. Меценаты фонда платят в год 80 миллионов рублей взносов. Из средств фонда чемпионы получают автомобили, квартиры и другие премии. Кроме того каждому чемпиону что-то достается и на уровне региона, который он представляет. Так, например, За золотую медаль Сочи-2014 Санкт-Петербург выплачивал по 5 миллионов рублей.