Интернет 4G в городах и районах Башкортостана стал «пробивным»

«В этом году мы проводим процедуру под техническим названием «рефарминг» - применяем дополнительныйпереиспользуемиспользуем существующий частотный ресурс 1800 МГц вв более высокоскоростнойм технологиистандарте. Работы осуществили уже на большей части сети 4G в республике. Это позволило увеличить среднюю скорость передачи данных в труднодоступных ранее для сигнала мобильного интернета местах. Нашим абонентам стало комфортнее пользоваться скоростным мобильным интернетом как на улице, так и в помещениях», - прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.