Интернет 4G в городах и районах Башкортостана стал «пробивным»

Для обеспечения качественной работы этой сети МегаФон применил частотный диапазон 1800 МГц в дополнение к уже имеющемуся. Совместное использование двух диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц позволило увеличить емкость и радиус покрытия базовых станций четвертого поколения. Сигнал интернета 4G/LTE на территории действия модернизированной сети обладает большей проникающей способностью, лучше проходит сквозь толстые стены и металлические перекрытия в помещения.
Такая модернизация завершена в 28 населенных пунктах - за пределами столицы в городах Башкортостана с сетью 4G/LTE, а также в районных центрах и поселках Буздяк, Бураево, Месягутово, Приютово, Толбазы, Чекмагуш, Алкино, Юматово, Старобалтачево, Исянгулово, Верхние Татышлы, Чишмы, Кушнаренково.
В Уфе в результате проведенных работ сигнал половины базовых станций стандарта 4G/LTE стал более «пробивным» на трети базовых станций четвертого поколения. До конца года в столице будет модернизировано все оборудование четвертого поколения.
«В этом году мы проводим процедуру под техническим названием «рефарминг» - применяем дополнительныйпереиспользуемиспользуем существующий частотный ресурс 1800 МГц вв более высокоскоростнойм технологиистандарте. Работы осуществили уже на большей части сети 4G в республике. Это позволило увеличить среднюю скорость передачи данных в труднодоступных ранее для сигнала мобильного интернета местах. Нашим абонентам стало комфортнее пользоваться скоростным мобильным интернетом как на улице, так и в помещениях», - прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.