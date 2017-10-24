В Уфе жильцы аварийного дома на Уфимском шоссе получили новые квартиры

Жители аварийного дома по улице Уфимское шоссе, 4 наконец-то получили новое жилье. Как сообщили в администрации города, для них построен новый девятиэтажный, двухподъездный дом на улице Глумилинской, 2. Общая площадь квартир составляет около 4,5 тыс кв м. 72 семьи получат двух- и трехкомнатные квартиры. Застройщик – ООО Трест «КПД».