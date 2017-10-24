В Уфе риэлторы провернули мошенничество с квартирами на 37 миллионов

В суде установлено, что подельники договаривались с продавцами недвижимости о приобретении их квартир в ипотеку. Сотрудница банка обеспечивала оформление ипотеки на подставных неплатежеспособных безработных лиц. Чтобы не передавать полученные в банке деньги продавцу, злоумышленники с его согласия помещали их в банковскую ячейку. Якобы до завершения регистрационных процедур с жильем. Впоследствии они похищали эти деньги, заменив подлинные купюры на фальшивки.