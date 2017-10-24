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В Уфе риэлторы провернули мошенничество с квартирами на 37 миллионов

24 октября 2017, 12:16
Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении девяти местных жителей, в числе которых четыре риэлтора и сотрудница банка. Они совершили мошенничество с недвижимостью, в результате которого причинен ущерб более чем в 37 миллионов рублей.

В суде установлено, что подельники договаривались с продавцами недвижимости о приобретении их квартир в ипотеку. Сотрудница банка обеспечивала оформление ипотеки на подставных неплатежеспособных безработных лиц. Чтобы не передавать полученные в банке деньги продавцу, злоумышленники с его согласия помещали их в банковскую ячейку. Якобы до завершения регистрационных процедур с жильем. Впоследствии они похищали эти деньги, заменив подлинные купюры на фальшивки.

Потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 37 миллионов рублей.

- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в сообщении прокуратуры. - Суд приговорил пятерых фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 10 лет в колонии общего режима, остальным подельникам - от 2 до 3,5 лет.

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#Новости#Мошенничество#Недвижимость#Наталья Кузнецова#Общество
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