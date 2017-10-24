В Башкирии выявили лучших в первом республиканском геоквесте

- Юным геологам очень повезло, что Башкирская содовая компания предоставила возможность побывать на уникальной площадке для научных открытий – карьере Шахтау. Его разработка вскрыла останки ископаемой фауны, горных пород и минералов. Ребята, проходившие пункты минералогии и экзогенных процессов, очень завидовали палеонтологам за полученный шанс лично познакомиться с останками древнего мира, - говорит кандидат геолого-минералогических наук, заведующая лабораторией геологии кайнозоя Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, главный судья геоквеста Гузель Данукалова.