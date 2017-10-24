Мэр Уфы-чиновникам: не забивайтесь в скорлупу и говорите по-человечески

Ялалов выразил недовольство тем, что в докладе не показаны "вопиющие" примеры того, что машины стоят в да-три ряда, на тротуарах, газонах. Или, например, не дают проехать скорой помощи. В завершении он обратился ко всем своим подчиненным, которые периодически делают доклады на оперативках.