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Мэр Уфы-чиновникам: не забивайтесь в скорлупу и говорите по-человечески

24 октября 2017, 10:11
Ирек Ялалов сегодня на оперативке остался недоволен докладом руководителя службы по содержанию автопарковок Владимира Петрова. Он призвал чиновника говорить "обычным, человеческим" языком" о том, почему эвакуируют машины горожан. Обращаясь ко всем подчиненным, он добавил, что они ""забиваются в свою скорлупу".

Доклад Петрова был посвящен вопросу эвакуации транспорта и содержал огромное количество цифр, не сопровожденных иллюстрациями.

- Человеческим языком надо такие вещи объяснять, обычным, бытовым, человеческим языком, - обратился Ялалов к Петрову после того, как тот закончил свой доклад. - А вы оттарабанили. Все правильно вроде, но удовлетворения нет от вашего доклада.

Ялалов выразил недовольство тем, что в докладе не показаны "вопиющие" примеры того, что машины стоят в да-три ряда, на тротуарах, газонах. Или, например, не дают проехать скорой помощи. В завершении он обратился ко всем своим подчиненным, которые периодически делают доклады на оперативках.

- Ваша задача на своем участке полностью закрывать тему и объяснять народу, - грозно заявил Ялалов руководителям МУБов. - А вы забиваетесь в свою скорлупу, чем-то занимаетесь там, какими-то финансово-хозяйственными делами.

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#Новости#Ирек Ялалов#Рустэм Башкирцев#Город
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