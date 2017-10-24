Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга кредитов на иномарки с пробегом

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга доступных кредитов на подержанные иномарки в российских рублях сроком на 3 года – согласно исследованию сервиса онлайн-поиска и сравнения банковских услуг Bankchart.ru. Третье место в рейтинге заняла программа Банка УРАЛСИБ «Кредит на автомобиль» с процентной ставкой 14,7% по тарифному плану «Стандартный». Более подробно об условиях кредитования по этой программе можно узнать здесь.