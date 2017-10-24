Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга кредитов на иномарки с пробегом

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга доступных кредитов на подержанные иномарки в российских рублях сроком на 3 года – согласно исследованию сервиса онлайн-поиска и сравнения банковских услуг Bankchart.ru. Третье место в рейтинге заняла программа Банка УРАЛСИБ «Кредит на автомобиль» с процентной ставкой 14,7% по тарифному плану «Стандартный». Более подробно об условиях кредитования по этой программе можно узнать здесь.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. За 3 квартал 2017 года Банком было выдано автокредитов на 1,7 млрд рублей – почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев объем автокредитования составил 3,5 млрд рублей.
Рост объемов кредитования связан с реализацией комплекса мероприятий по развитию данного направления бизнеса в УРАЛСИБе. В частности, в августе Банк УРАЛСИБ присоединился к новым программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также были улучшены условия кредитования по программе «АВТОПАРТНЕР», по программам «Lada Финанс», «FAW» и программам государственного субсидирования.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.