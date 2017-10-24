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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга кредитов на иномарки с пробегом

24 октября 2017, 16:40
Третье место в рейтинге заняла программа Банка УРАЛСИБ «Кредит на автомобиль» с процентной ставкой 14,7% по тарифному плану «Стандартный».

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга доступных кредитов на подержанные иномарки в российских рублях сроком на 3 года – согласно исследованию сервиса онлайн-поиска и сравнения банковских услуг Bankchart.ru. Третье место в рейтинге заняла программа Банка УРАЛСИБ «Кредит на автомобиль» с процентной ставкой 14,7% по тарифному плану «Стандартный». Более подробно об условиях кредитования по этой программе можно узнать здесь.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. За 3 квартал 2017 года Банком было выдано автокредитов на 1,7 млрд рублей – почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев объем автокредитования составил 3,5 млрд рублей.

Рост объемов кредитования связан с реализацией комплекса мероприятий по развитию данного направления бизнеса в УРАЛСИБе. В частности, в августе Банк УРАЛСИБ присоединился к новым программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также были улучшены условия кредитования по программе «АВТОПАРТНЕР», по программам «Lada Финанс», «FAW» и программам государственного субсидирования.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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