В Уфе в Сипайлово произошла утечка воды, устраняются последствия инцидента

Сегодня в уфимском микрорайоне Сипайлово зафиксирован факт утечки воды. Случай произошел по адресу улица Гагарина, 35. В мэрии города сообщили, что в настоящее время на месте работают все необходимые службы.
- В настоящее время специалисты МУП «Уфаводоканал» проводят обследование близлежащих водопроводных сетей с целью установления места повреждения на действующих сетях водопровода. Задействованы необходимая техника и специализированное оборудование. После установления места утечки, будут проведены ремонтные работы. Утечка не отразится на платежах жителей близлежащих домов, - отметили в администрации.