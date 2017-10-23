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В Уфе нашли сбежавшего водителя загоревшейся маршрутки

23 октября 2017, 17:21
После возгорания мужчина не вызывал пожарных и попытался скрыться.

Водитель загоревшегося в Уфе маршрутного такси найден, сообщили в пресс-службе 22 отряда федеральной противопожарной службы по городу Уфе. Как выяснилось, водитель не стал вызывать пожарных и справился с возгоранием самостоятельно, после чего отогнал автобус с места происшествия. Как уточнили в пресс-службе ведомства, дознаватели обнаружили водителя и автобус недалеко от места пожара.

Напомним, возгорание маршрутного такси произошло сегодня около семи часов утра на улице Комарова, автобус марки "ПАЗ" с пассажирами следовал по маршруту 272 «Уфимский ДОК - Телецентр». Никто из пассажиров не пострадал.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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