В Уфе нашли сбежавшего водителя загоревшейся маршрутки

Водитель загоревшегося в Уфе маршрутного такси найден, сообщили в пресс-службе 22 отряда федеральной противопожарной службы по городу Уфе. Как выяснилось, водитель не стал вызывать пожарных и справился с возгоранием самостоятельно, после чего отогнал автобус с места происшествия. Как уточнили в пресс-службе ведомства, дознаватели обнаружили водителя и автобус недалеко от места пожара.