В Башкирии назвали районы с высокими показателями заболеваемости раком

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало список районов с самыми высокими и самыми низкими показателями онкозаболеваемости. Об этом сообщил портал Ufatime.ru.
По данным ведомства, чаще всего в последнее время рак был диагностирован у жителей Стерлибашевского района Башкирии, там на 100 тысяч населения выявлен 476,9 случая рака. Ненамного уступают Кушнаренковский (406,2 на 100 тысяч населения) и Альшеевский (447,1) районы.
Напротив, наиболее редко онкозаболевания были диагностированы в Баймакском (194,5 на 100 тысяч населения), Бурзянском (201,9), Дуванском (177,9) районах, а также в городе Межгорье (143,3 случая).
При этом, как сообщили в Минздраве, самым распространенным видом онкозаболеваний в Башкирии является рак молочной железы, которых было за год зарегистрировано 1188 случаев (или 12,5%), чуть меньше было выявлено случаев рака кожи – 992 случая (10,5%), рака легких – 984 случая (10,4%).