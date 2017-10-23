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В Башкирии назвали районы с высокими показателями заболеваемости раком

23 октября 2017, 11:45
Чаще всего в Башкирии регистрируют рак молочной железы.

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало список районов с самыми высокими и самыми низкими показателями онкозаболеваемости. Об этом сообщил портал Ufatime.ru.

По данным ведомства, чаще всего в последнее время рак был диагностирован у жителей Стерлибашевского района Башкирии, там на 100 тысяч населения выявлен 476,9 случая рака. Ненамного уступают Кушнаренковский (406,2 на 100 тысяч населения) и Альшеевский (447,1) районы.

Напротив, наиболее редко онкозаболевания были диагностированы в Баймакском (194,5 на 100 тысяч населения), Бурзянском (201,9), Дуванском (177,9) районах, а также в городе Межгорье (143,3 случая).

При этом, как сообщили в Минздраве, самым распространенным видом онкозаболеваний в Башкирии является рак молочной железы, которых было за год зарегистрировано 1188 случаев (или 12,5%), чуть меньше было выявлено случаев рака кожи – 992 случая (10,5%), рака легких – 984 случая (10,4%).

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