В Башкирии назвали районы с высокими показателями заболеваемости раком

По данным ведомства, чаще всего в последнее время рак был диагностирован у жителей Стерлибашевского района Башкирии, там на 100 тысяч населения выявлен 476,9 случая рака. Ненамного уступают Кушнаренковский (406,2 на 100 тысяч населения) и Альшеевский (447,1) районы.