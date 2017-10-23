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В Башкирии микроавтобус с пассажирами вылетел с моста высотой в 9 метров

23 октября 2017, 11:38
Трое пассажиров обратились за медицинской помощью.

23 октября утром в Благоварском районе на 1378 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 23-летний житель Татарстана за рулем «Toyota Hiace» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, пробил ограждение и упал с высоты девять метров, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Вместе с водителем в салоне находилось пять человек. Медицинская помощь потребовалась трем пассажирам. Водитель сообщил, что направлялся из Татарстана в Уфу по личным делам.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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