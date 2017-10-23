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На реке в Уфе была обнаружена масляная пленка

23 октября 2017, 08:32
Утечка масла ликвидирована, пробы воды взяты на анализ.

В субботу, 21 октября, на реке Уфа в районе Дудкинской переправы была обнаружена масляная пленка. Информация об этом поступила в Службу спасения Уфы. После этого спасатели выехали на место. Совместно с сотрудниками Уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии Башкирии и Уфимского линейного управления МВД России на транспорте было проведено обследование акватории реки.

Как выяснилось в ходе обследования, на барже с установкой для разведывательного бурения происходила утечка масла из гидросистемы. Все это произошло в районе планируемого строительства моста через реку Уфа.

- Утечка была ликвидирована и взяты на анализ пробы воды, - сообщили в Службе спасения.

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