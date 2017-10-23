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Чего ждать от погоды в начале недели в Башкирии: снег, гололед

23 октября 2017, 08:16
В отдельных районах столбик термометра опустится до -13.

В Башкирии в начале этой рабочей неделе ожидается снег, следует из данных Башгидромета.

Так, 23 октября, днем по югу республики мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Днем температура воздуха -2,+3°.

Во вторник, 24 октября, местами небольшой снег, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -13°, днем +1,-4°.

В среду, 25 октября, характер погоды существенно не изменится. В отдельных районах небольшой снег, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью -4,-9°, при прояснениях до -13°, днем +1,-4°.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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