БСТ потратит на покупку лицензий для фильмов почти три миллиона

Максимальная сумма – 917 тыс. руб. будет выделено на покупку лицензий на документальные фильмы, еще 835 тыс. руб. – на художественные фильмы, 564 тыс. руб. – на телевизионные сериалы, 482 тыс. руб. – на анимационные фильмы.