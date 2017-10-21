Тренер "Салавата Юлаева" прокомментировал победу над "Автомобилистом"

– Это очень важная победа для нас, - приводит слова тренера официальный сайт уфимского ХК. - Особенно то, что выиграли на последних минутах. Команда показывает характер. Эта игра была для нас очень тяжёлой. «Автомобилист» очень хорошо играл, к тому же мы получили много удалений.
Всего в процессе игры "Салават Юлаев" получил десять удалений, последнее было у Линуса Умарка в самом конце игры. Однако, по словам, тренера, он не будет за это наказывать.
- Я никогда никого не штрафую, но мы будем это обсуждать, - отметил тренер. - Мы разговариваем с командой, чтобы они больше концентрировались на игре.