Ведущая Первого канала обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

Телеведущая поделилась, что после этого случая продюсер заявил, что ей не стоит распространяться о произошедшем. Ранее он также зазывал Мцитуридзе в свой номер на Берлинском кинофестивале в 2003 году, но тогда у девушки не было сомнений по поводу намерений Вайнштейна, поэтому она ответила отказом.