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Ведущая Первого канала обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

20 октября 2017, 17:32
Российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в развратных действиях.

Как сообщает издание Dni.ru, Вайнштейн более десяти лет пытался склонить телеведущую к личной встрече. Во время Венецианского кинофестиваля ему удалось заманить девушку в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросов. Там он встретил Мцитуридзе в полуголом виде и попросил сделать ему массаж.

Телеведущая поделилась, что после этого случая продюсер заявил, что ей не стоит распространяться о произошедшем. Ранее он также зазывал Мцитуридзе в свой номер на Берлинском кинофестивале в 2003 году, но тогда у девушки не было сомнений по поводу намерений Вайнштейна, поэтому она ответила отказом.

Екатерина Мцитуридзе ведет рубрику «Это кино» в утренней передаче Первого канала. Также она является руководителем структуры «Роскино».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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