The Legal 500 включил Владимира Александрова в число лучших юристов России

The Legal 500 – одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. В течение тридцати лет The Legal 500 анализирует возможности юридических фирм по всему миру. GC Powerlist - это последнее исследование The Legal 500 (в сотрудничестве с изданиями Legal Business, GC Magazine и In-house Lawyer), которое обращает свое внимание на внутреннюю юридическую функцию и выделяет лучших корпоративных юристов. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.