The Legal 500 включил Владимира Александрова в число лучших юристов России

Перечень опубликован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год.
«В Аэрофлоте Александров работает с 2013 года. За этот срок компания продолжила амбициозно расширяться. В частности, Александров помог провести несколько сделок по покупке 50 самолетов Sukhoi Superjet и самолетов Boeing B737-800. Сейчас Аэрофлот, по мнению The Legal 500, обладает одним из новейших и безопасных флотов Европы. Кроме того, при его непосредственном участии реализованы важнейшие для всей авиационной отрасли законодательные инициативы.
Издание The Legal 500 уже отмечало высокий профессиональный уровень специалистов Аэрофлота по правовым вопросам. Юридический департамент ведущего российского авиаперевозчика в 2016 году вошел в список GC Powerlist: Russia Teams – международный рейтинг наиболее влиятельных юридических подразделений в России.
The Legal 500 – одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. В течение тридцати лет The Legal 500 анализирует возможности юридических фирм по всему миру. GC Powerlist - это последнее исследование The Legal 500 (в сотрудничестве с изданиями Legal Business, GC Magazine и In-house Lawyer), которое обращает свое внимание на внутреннюю юридическую функцию и выделяет лучших корпоративных юристов. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот в 2017 году занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12%. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis (anna.aero) — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 210 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.