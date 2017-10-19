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Суд Краснодара продлил арест пытавшемуся взорвать школу Павлу Грибу

19 октября 2017, 17:21
Суд Краснодара продлил срок ареста 19-летнему украинцу Павлу Грибу.

Как пишет издание Dni.ru, ранее ФСБ раскрыло его планы по взрыву школы в Сочи. Злоумышленник хотел совершить теракт в ходе выпускных торжеств.

Сотрудники ФСБ задержали Гриба 25 августа в Смоленской области после того, как он был объявлен во всероссийский розыск. Установлено, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу, и предполагал сделать это на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.

Следствием была доказана опасность нахождения на свободе подозреваемого в случае его освобождения. В итоге, Гриб останется в СИЗО до 4 января 2018 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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