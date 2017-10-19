Российская актриса Татьяна Петкевич скончалась в возрасте 97 лет

В 1943-м году вместе с мужем Петкевич была арестована и получила семь лет лагерей. Находясь в заключении, она играла в спектаклях режиссера Александра Гавронского. По освобождении актриса служила в театрах Кишинева, Шадринска, Чебоксар.
В 1957-м году актрису реабилитировали, а в 1962-м она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет. В 1993-м году вышла книга мемуарной прозы Тамары Петкевич «Жизнь – сапожок непарный», посвященная жизни в сталинских лагерях.