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Российская актриса Татьяна Петкевич скончалась в возрасте 97 лет

19 октября 2017, 17:13
Российская актриса, писательница-мемуарист и театровед скончалась 18 октября в возрасте 97 лет.

Как пишет издание Dni.ru, она родилась в Петрограде в 1920-м году.

В 1943-м году вместе с мужем Петкевич была арестована и получила семь лет лагерей. Находясь в заключении, она играла в спектаклях режиссера Александра Гавронского. По освобождении актриса служила в театрах Кишинева, Шадринска, Чебоксар.

В 1957-м году актрису реабилитировали, а в 1962-м она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет. В 1993-м году вышла книга мемуарной прозы Тамары Петкевич «Жизнь – сапожок непарный», посвященная жизни в сталинских лагерях.

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