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Эксперты назвали главную причину пожара в ТЦ «Синдика» в Москве

19 октября 2017, 17:11
Эксперты определились с главной версией пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД в Московской области.

Как пишет издание Dni.ru, электротехническую версию возгорания они полностью исключили. Теперь основной версией возгорания считают поджог.

В пользу поджога говорят показания очевидцев, а также высокая скорость распространения огня. Однако окончательная причина произошедшего пока не установлена. Если главная версия подтвердится, материалы дела направят в следственные органы с целью возбуждения уголовного дела.

Напомним, пожар в подмосковном ТЦ «Синдика» случился 8 октября. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. Пожар повлек обрушение на площади в одну тысячу квадратных метров. Были эвакуированы примерно три тысячи человек.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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