В Башкирии налоговики готовят население к росту платежей

Posted 5 октября 2017, 05:49
Published 5 октября 2017, 05:49
Modified 17 октября 2022, 19:54
Updated 17 октября 2022, 19:54
До 1 ноября всем жителям Башкирии должны прийти по почте налоговые уведомления о необходимости оплатить имущественные налоги за 2016 год. Такое сообщение распространили представители республиканского Управления ФНС России.
При этом уточняется, что на территории республики второй год налог на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, а земельный налог таким образом считают еще с 2006 года. Для поэтапного ввода нового порядка было решено на первые четыре года применять понижающие коэффициенты. К примеру, для расчета налога за 2016 год был использован понижающий коэффициент 0,4 (а годом раньше применялся понижающий коэффициент 0,2). Известно, что уплачивать налог от кадастровой стоимости в полном размере налогоплательщики Башкирии начнут с 2020 года.
Квитанции для уплаты налогов должны быть приложены к налоговым уведомлениям. Платежи можно сделать в ближайшем отделении банка или почты, через платежные терминалы, а также в онлайн-режиме из Личного кабинета либо воспользовавшись интернет-сервисом «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).
Налоговики предложили жителям республики обратиться в местные управления налоговой службы в случае, если они не получили налоговые уведомления.