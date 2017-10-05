В Башкирии налоговики готовят население к росту платежей

При этом уточняется, что на территории республики второй год налог на имущество физических лиц исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, а земельный налог таким образом считают еще с 2006 года. Для поэтапного ввода нового порядка было решено на первые четыре года применять понижающие коэффициенты. К примеру, для расчета налога за 2016 год был использован понижающий коэффициент 0,4 (а годом раньше применялся понижающий коэффициент 0,2). Известно, что уплачивать налог от кадастровой стоимости в полном размере налогоплательщики Башкирии начнут с 2020 года.