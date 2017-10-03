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Подозреваемый в убийстве знакомой уфимец может получить срок в Индии

3 октября 2017, 15:16
Только после этого его выдадут России.

Гражданин России Руслан Саяхов, которого объявили в международный розыск в связи с убийством уфимки Веры Фойкиной в Башкирии, и задержанный в Нью-Дели, может сначала получить срок в Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Индии Михаила Воробьева. Только после этого его выдадут России.

- Ожидается, что сначала Саяхову будет предъявлено обвинение индийской стороной - в нарушении иммиграционного законодательства, поскольку он просрочил визу и находился в Индии незаконно. За это он может быть осужден местным правосудием. Как правило, тюремный срок за такое преступление составляет в Индии около года. После этого Нью-Дели может рассмотреть вопрос о его выдаче России, - цитирует его слова новостное агентство.

Сейчас Саяхов находится в тюрьме «Тихар» в Нью-Дели. Российские дипломаты запросили разрешения на свидание с ним.

Руслан Саяхов обвиняется в убийстве своей знакомой 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года. Ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Тогда одним из подозреваемых был Саяхов, но его задержать не удалось, так он отправился в Индию и был объявлен в международный розыск.

Его задержали 15 сентября индийские полицейские при выходе из консульского отдела посольства России в Индии. Он пришел в посольство, поскольку у него закончился заграничный паспорт, и был опознан сотрудниками консульского отдела, которые вызвали полицию.

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