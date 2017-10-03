Подозреваемый в убийстве знакомой уфимец может получить срок в Индии

- Ожидается, что сначала Саяхову будет предъявлено обвинение индийской стороной - в нарушении иммиграционного законодательства, поскольку он просрочил визу и находился в Индии незаконно. За это он может быть осужден местным правосудием. Как правило, тюремный срок за такое преступление составляет в Индии около года. После этого Нью-Дели может рассмотреть вопрос о его выдаче России, - цитирует его слова новостное агентство.