Более 120 стран посетили за лето жители Башкирии

-В этом году мы отмечаем значительный рост использования услуг связи в международном роуминге с помощью опций. К примеру, сервисом «Весь мир», позволяющим бесплатно принимать входящие вызовы, воспользовались в 1,5 раза больше наших абонентов, чем годом ранее. Наши данные говорят о том, что абоненты более не ограничивают себя в привычных сервисах на базе мобильного интернета даже в путешествиях. С учетом цифровых потребностей мы предлагаем удобные для путешественников тарифные предложения. Пример тому новая опция «Мир онлайн», в рамках которой клиенту предоставляется безлимитный интернет-доступ в 43 странах мира, — отметил директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.