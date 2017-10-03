Более 120 стран посетили за лето жители Башкирии

За три летних месяца количество клиентов оператора, выезжавших за границу, возросло на 20% по отношению к лету прошлого года. Наибольший рост популярности показала Турция, куда отправилось в 10 раз больше отдыхающих, чем годом ранее.
Всего за лето 2017 года абоненты Башкортостана успели посетить более ста двадцати стран. Этим летом по популярности Абхазия уступила первое место Турции, занимавшей в прошлом году пятое место. Казахстан сменил второе место на третье. В ТОП-10 популярных стран так же вошли европейские государства и страны СНГ.
ТОП-10 стран по количеству туристов, выезжающих за границу:
Среди экзотических стран, в которых побывали жители республики этим летом: Гвинея, Алжир, Йемен, Руанда, Фаройские острова, Кот-Д`ивуар, Танзания.
Во время путешествий абоненты МегаФона этим летом активнее пользовались услугами связи, особенно мобильной передачей данных. Объем интернет-трафика за рубежом по сравнению с летом прошлого года возрос на 60 процентов, в то время как минут абоненты выговорили на 40 процентов больше.
-В этом году мы отмечаем значительный рост использования услуг связи в международном роуминге с помощью опций. К примеру, сервисом «Весь мир», позволяющим бесплатно принимать входящие вызовы, воспользовались в 1,5 раза больше наших абонентов, чем годом ранее. Наши данные говорят о том, что абоненты более не ограничивают себя в привычных сервисах на базе мобильного интернета даже в путешествиях. С учетом цифровых потребностей мы предлагаем удобные для путешественников тарифные предложения. Пример тому новая опция «Мир онлайн», в рамках которой клиенту предоставляется безлимитный интернет-доступ в 43 странах мира, — отметил директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.