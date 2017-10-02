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В Уфе симфонический оркестр исполнил мелодии Скайрима и Марио

2 октября 2017, 15:24
Таких как Battlefield, Тетрис, Hello Neighbor и многих других.

28 сентября национальный симфонический оркестр РБ представил премьеру программы «Музыка компьютерных игр», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В тот вечер прозвучали самые известные мелодии из таких игра как: Mario, Battlefield, Тетрис, Hello Neighbor, The Elder Scrolls V: Skyrim и многих других.

Идея провести такой концерт появилась у Олега и Даниила Касимовых.

- Как известно, компьютерные игры оказали столь существенное влияние на общество, что современные композиторы-аранжировщики рьяно взялись за идею переноса их музыкальной составляющей на большую сцену. Таким образом, перенеся популярную среди молодого поколения музыку на большую сцену, есть вероятность открыть для них интерес к оркестровому и инструментальному исполнению, - считают организаторы концерта.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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