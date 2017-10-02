В Уфе симфонический оркестр исполнил мелодии Скайрима и Марио

- Как известно, компьютерные игры оказали столь существенное влияние на общество, что современные композиторы-аранжировщики рьяно взялись за идею переноса их музыкальной составляющей на большую сцену. Таким образом, перенеся популярную среди молодого поколения музыку на большую сцену, есть вероятность открыть для них интерес к оркестровому и инструментальному исполнению, - считают организаторы концерта.