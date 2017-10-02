В прокуратуре назвали пять самых преступных городов Башкирии

Прокуратура Башкирии опубликовала сведения о состоянии преступности в республике за первое полугодие. Всего в регионе с января по июль этого года было зарегистрировано 29,55 тыс. преступлений, что на 17,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Также ведомство опубликовало сведения по каждому городу. Больше всего преступлений – 9,83 тыс. зарегистрировано в Уфе, на втором месте – Стерлитамак (2 тыс.), на третьем – Нефтекамск (997), на четвертом – Салават (914), на пятом – Белорецк (889).