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В прокуратуре назвали пять самых преступных городов Башкирии

2 октября 2017, 12:31
Отметим, что Башкирия входит в топ-5 самых криминальных районов России.

Прокуратура Башкирии опубликовала сведения о состоянии преступности в республике за первое полугодие. Всего в регионе с января по июль этого года было зарегистрировано 29,55 тыс. преступлений, что на 17,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Также ведомство опубликовало сведения по каждому городу. Больше всего преступлений – 9,83 тыс. зарегистрировано в Уфе, на втором месте – Стерлитамак (2 тыс.), на третьем – Нефтекамск (997), на четвертом – Салават (914), на пятом – Белорецк (889).

Отметим, что Башкирия входит в топ-5 самых криминальных регионов России. По данным генеральной прокуратуры РФ, наша республика заняла в этом рейтинге пятое место, уступив лидирующую позицию Москве.

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