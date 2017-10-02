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В Башкирской содовой компании устроили праздник для ветеранов предприятия

2 октября 2017, 12:21
День пожилого человека - еще один повод окружить вниманием и заботой ветеранов предприятия.

На учете в совете ветеранов БСК около 8500 пенсионеров. Порядка 90 миллионов рублей ежегодно направляется на оказание им материальной помощи.

Большое внимание уделяется как здоровью ветеранов – БСК в течение всего года предоставляет им бесплатные путевки в профилакторий «Ольховка», так и организации их досуга - спортивные мероприятия, экскурсии, компьютерные курсы и т.д.

- В этот день хочется выразить ветеранам слова благодарности за вклад в развитие нашего предприятия, за многолетний добросовестный труд, за опыт и знания. Главная задача Башкирской содовой компании сделать все возможное, чтобы люди старшего поколения всегда чувствовали себя важными и нужными, - говорит директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов.

Лучшие коллективы Городского Дворца культуры в этот день выступают специально для них.

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