В Башкирской содовой компании устроили праздник для ветеранов предприятия

- В этот день хочется выразить ветеранам слова благодарности за вклад в развитие нашего предприятия, за многолетний добросовестный труд, за опыт и знания. Главная задача Башкирской содовой компании сделать все возможное, чтобы люди старшего поколения всегда чувствовали себя важными и нужными, - говорит директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов.