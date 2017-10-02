mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спрос на ипотеку на Урале вырос на 40%

2 октября 2017, 09:43
Снижение ставок привело к высокому росту спроса на жилищные кредиты.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество желающих взять ипотеку выросло на 42 %. Так, начиная с августа, уральцы подали в Сбербанк 24,5 тысячи заявок на жилищные кредиты, в то время как в прошлом году за этот же период было оформлено 17,5 тысяч заявок.

Средняя сумма займа так же выросла. Если год назад на покупку недвижимости уральцы брали в банке в среднем 1,34 млн рублей, то в 2017 году эта сумма увеличилась до 1,51 млн рублей.

Всего с начала года Сбербанк на Урале выдал 37,5 тысяч кредитов на покупку недвижимости на общую сумму 54 млрд рублей. Это на 15% больше по количеству и на 24% по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее активно ипотеку в Сбербанке оформляют жители Республики Башкортостан – с начала года там было выдано 14 тысяч жилищных кредитов на 20,7 млрд рублей. Жители Свердловской области оформили 12,6 тысяч кредитов на покупку недвижимости на сумму 20,1 млрд рублей. В Челябинской области выдано 9,2 тысяч жилищных кредитов на 11,3 млрд рублей, а в Курганской области ипотеку в Сбербанке с начала года оформили 1676 человек на сумму 1,85 млрд рублей.

«Ставки жилищных кредитов сейчас очень выгодные, но при выборе банка ипотечные заемщики учитывают и ряд других важных параметров - размер первоначального взноса, количество необходимых документов, удобство оформления и получения кредита. Сбербанк лидирует по многим позициям. Уже сегодня подать заявку, выбрать недвижимость и зарегистрировать ее в Росреестре можно полностью онлайн, и в дальнейшем эти технологии будут развиваться, чтобы от момента принятия решения о покупке недвижимости до переезда в новую квартиру проходило не более 3 дней», - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48