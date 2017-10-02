Спрос на ипотеку на Урале вырос на 40%

«Ставки жилищных кредитов сейчас очень выгодные, но при выборе банка ипотечные заемщики учитывают и ряд других важных параметров - размер первоначального взноса, количество необходимых документов, удобство оформления и получения кредита. Сбербанк лидирует по многим позициям. Уже сегодня подать заявку, выбрать недвижимость и зарегистрировать ее в Росреестре можно полностью онлайн, и в дальнейшем эти технологии будут развиваться, чтобы от момента принятия решения о покупке недвижимости до переезда в новую квартиру проходило не более 3 дней», - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.