Спрос на ипотеку на Урале вырос на 40%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество желающих взять ипотеку выросло на 42 %. Так, начиная с августа, уральцы подали в Сбербанк 24,5 тысячи заявок на жилищные кредиты, в то время как в прошлом году за этот же период было оформлено 17,5 тысяч заявок.
Средняя сумма займа так же выросла. Если год назад на покупку недвижимости уральцы брали в банке в среднем 1,34 млн рублей, то в 2017 году эта сумма увеличилась до 1,51 млн рублей.
Наиболее активно ипотеку в Сбербанке оформляют жители Республики Башкортостан – с начала года там было выдано 14 тысяч жилищных кредитов на 20,7 млрд рублей. Жители Свердловской области оформили 12,6 тысяч кредитов на покупку недвижимости на сумму 20,1 млрд рублей. В Челябинской области выдано 9,2 тысяч жилищных кредитов на 11,3 млрд рублей, а в Курганской области ипотеку в Сбербанке с начала года оформили 1676 человек на сумму 1,85 млрд рублей.
«Ставки жилищных кредитов сейчас очень выгодные, но при выборе банка ипотечные заемщики учитывают и ряд других важных параметров - размер первоначального взноса, количество необходимых документов, удобство оформления и получения кредита. Сбербанк лидирует по многим позициям. Уже сегодня подать заявку, выбрать недвижимость и зарегистрировать ее в Росреестре можно полностью онлайн, и в дальнейшем эти технологии будут развиваться, чтобы от момента принятия решения о покупке недвижимости до переезда в новую квартиру проходило не более 3 дней», - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.