Роскомнадзор Башкирии оштрафовал «Почту России» на 30 тысяч рублей

Управление Роскомнадзора Башкирии оштрафовало «Почту России» на 30 тысяч рублей. В ведомстве сообщается о рассмотрении обращения о некачественном оказании услуг. В «Почте России» потеряли посылку. Возбуждено административное дело. Его направили в арбитражный суд Москвы. В результате рассмотрения обстоятельств дела Почту России наказали на 30 тысяч рублей.