mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Роскомнадзор Башкирии оштрафовал «Почту России» на 30 тысяч рублей

2 октября 2017, 09:37
Из-за утерянной посылки.

Управление Роскомнадзора Башкирии оштрафовало «Почту России» на 30 тысяч рублей. В ведомстве сообщается о рассмотрении обращения о некачественном оказании услуг. В «Почте России» потеряли посылку. Возбуждено административное дело. Его направили в арбитражный суд Москвы. В результате рассмотрения обстоятельств дела Почту России наказали на 30 тысяч рублей.

В УФПС Республики Башкортостан сообщили, что по выявленному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности. С ответственными сотрудниками филиала проведены дополнительные инструктажи для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Материалы по теме
Почта России перешла на новые сроки доставки посылокПочта России "заморозит" тарифы на доставку печатных СМИ"Почта России" подала иск в суд к мэрии Уфы на 1,56 миллиона рублей
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48