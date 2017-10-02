Почему закрылся банк: вернуть свой вклад несложно

Нужно отметить, что не все жители РФ знают об этой функции. Вместо запроса о возмещении, люди нередко просто прощаются со своими деньгами. Или же они обращаются за помощью к своим близким, которые в этих вопросах не компетентны. Закон гарантирует гражданам получение официальной денежной компенсации. Обязанность по ее выдаче ложится на другой банк, который назначен исполнять эту функцию законом.