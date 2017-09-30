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В Уфе спасатели нашли заблудившуюся в лесу любительницу грибов

30 сентября 2017, 11:33
Женщину искали около трех часов.

Сегодня поздней ночью в диспетчерский центр Службы спасения 112 в Уфе поступил звонок от двух уфимок, которые потеряли в лесу свою подругу в лесном массиве между поселком Козарез и деревней Романовка.

Женщины отправили вечером за грибами и вскоре заметили, что их подруга зашла далеко в лес. На телефонные звонки она не отвечала, позже выяснилось, что мобильный она оставила в машине. Спасатели, прибывшие на место, искали ее три часа. К счастью, несмотря на сгустившуюся темноту и дождь женщину нашли. Ее напоили горячим чаем, надели куртку и отпустили домой.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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