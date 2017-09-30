В Уфе спасатели нашли заблудившуюся в лесу любительницу грибов

Женщины отправили вечером за грибами и вскоре заметили, что их подруга зашла далеко в лес. На телефонные звонки она не отвечала, позже выяснилось, что мобильный она оставила в машине. Спасатели, прибывшие на место, искали ее три часа. К счастью, несмотря на сгустившуюся темноту и дождь женщину нашли. Ее напоили горячим чаем, надели куртку и отпустили домой.