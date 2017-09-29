Именем Земфиры предложили назвать улицу в деревне Самохваловке в Уфе

Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, жители также предложили назвать улице в честь мореплавателя Валериана Альбанова, доктора Лизы (Елизавета Глинка - прим.ред), Мифтахетдина Акмуллы, Имая Насыри, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и многих других.
Часть из предложенных наименований были связаны с местностью, природными явлениями: Чистопрудная, Экологичная, Зеленолесная, Малиновая, Дивная, Благодарная, Малое полесье, Большая летописная.
От школы № 74 поступило предложение назвать одну из улицу именем выпускника Руслана Гильфанова. Он героически погиб во время боевых действий в Чечне, спасая двух своих товарищей из горящего танка.
Также коллектив Башгосмедуниверситета предложил назвать улицу в честь хирурга Ирека Сафина. Он был крупным ученым и талантливым врачом, спасшим много жизней и вернувший здоровье многим людям. Кроме того, поступило предложение назвать улицу в честь Михаила Сержанина - друга и соратника Михаила Ферина, долгие годы возглавлявшего отдел рабочего питания УМПО и дом отдыха «Сосновый бор».