Именем Земфиры предложили назвать улицу в деревне Самохваловке в Уфе

Также коллектив Башгосмедуниверситета предложил назвать улицу в честь хирурга Ирека Сафина. Он был крупным ученым и талантливым врачом, спасшим много жизней и вернувший здоровье многим людям. Кроме того, поступило предложение назвать улицу в честь Михаила Сержанина - друга и соратника Михаила Ферина, долгие годы возглавлявшего отдел рабочего питания УМПО и дом отдыха «Сосновый бор».