mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Именем Земфиры предложили назвать улицу в деревне Самохваловке в Уфе

29 сентября 2017, 17:44
Администрация Калининского района завершила прием предложений по новым улицам в районе д. Самохваловки. В числе самых популярных - названия улиц в честь музыкантов и писателей, общественных деятелей и исторических личностей. В их числе - Земфира, Юрий Шевчук и Хания Фархи.

Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, жители также предложили назвать улице в честь мореплавателя Валериана Альбанова, доктора Лизы (Елизавета Глинка - прим.ред), Мифтахетдина Акмуллы, Имая Насыри, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и многих других.

Часть из предложенных наименований были связаны с местностью, природными явлениями: Чистопрудная, Экологичная, Зеленолесная, Малиновая, Дивная, Благодарная, Малое полесье, Большая летописная.

От школы № 74 поступило предложение назвать одну из улицу именем выпускника Руслана Гильфанова. Он героически погиб во время боевых действий в Чечне, спасая двух своих товарищей из горящего танка.

Также коллектив Башгосмедуниверситета предложил назвать улицу в честь хирурга Ирека Сафина. Он был крупным ученым и талантливым врачом, спасшим много жизней и вернувший здоровье многим людям. Кроме того, поступило предложение назвать улицу в честь Михаила Сержанина - друга и соратника Михаила Ферина, долгие годы возглавлявшего отдел рабочего питания УМПО и дом отдыха «Сосновый бор».

Материалы по теме
Уфимцы дадут названия новым улицам городаВ уфимском Затоне появилась улица имени полковника национальной гвардииВ Калининском районе Уфы появится улица имени ветерана «Башкирэнерго»
#Новости#Новые улицы#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48