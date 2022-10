За победу в турнире «Стальная крепость» поборются команды из Уфы и Бирска

Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net, объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.