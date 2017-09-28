За победу в турнире «Стальная крепость» поборются команды из Уфы и Бирска

«В турнире поучаствовали игроки из всех уголков Республики: у нас уже побывали игроки из Уфы, Стерлитамака, Бирска, была даже команда из Бурзянского района. Все отборочные игры проводились в формате LAN, 3х3, то есть на территории Дома киберспорта играли команды из трех человек. Отсюда же велась трансляция боев на канал в сети Интернет и на аудиторию смотрящих интерактивное телевидение Bashtel, - пояснил Азамат Муратов, председатель Башкирского регионального отделения Федерации компьютерного спорта России. - Команды играли на специальных аккаунтах, на танках 10-го уровня и с удовольствием раскрашивали перед боем свои машины в разный камуфляж, потому что на обычных игровых аккаунтах это делать дорого. Зато доступно тем, кто подписан на тариф «Игровой».