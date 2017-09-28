За победу в турнире «Стальная крепость» поборются команды из Уфы и Бирска

В отборочном этапе соревнования уже поучаствовали команды из разных уголков республики. Финальная битва, исход которой решит, кому достанется главный приз, состоится 2 октября. На кону – годовая подписка на тариф «Игровой» от телеком-оператора Bashtel и игровое «золото» от Wargaming каждому члену команды победителей.
«Мы организовали этот турнир для всех поклонников игры World of Tanks совместно с республиканским отделением Федерации компьютерного спорта и компанией Wargaming. Легендарный симулятор танковых сражений за время своего существования собрал аудиторию в несколько десятков миллионов человек по всему миру.
По официальным данным, в России постоянно играют почти 4 миллиона человек, из которых свыше 110 тысяч – игроки из Республики Башкортостан. Для них совместно с автором «Танков», белорусской компанией Wargaming, мы разработали специальный тарифный план «Игровой», - рассказал Марат Долгоаршинных, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь».
- Он предусматривает высокую скорость интернета и дополнительные игровые бонусы в виде премиум-аккаунта, прокачанного танка и обученной команды, что, конечно, экономит время и деньги абонента на наработку боевых навыков и продвижение в игре».
Напомним, турнир «Стальная крепость» по игре World of Tanks стартовал 18 сентября. В течение недели участники турнира, объединенные в команды из трех игроков, соревновались в умении вести танковый бой в четырех группах.
«В турнире поучаствовали игроки из всех уголков Республики: у нас уже побывали игроки из Уфы, Стерлитамака, Бирска, была даже команда из Бурзянского района. Все отборочные игры проводились в формате LAN, 3х3, то есть на территории Дома киберспорта играли команды из трех человек. Отсюда же велась трансляция боев на канал в сети Интернет и на аудиторию смотрящих интерактивное телевидение Bashtel, - пояснил Азамат Муратов, председатель Башкирского регионального отделения Федерации компьютерного спорта России. - Команды играли на специальных аккаунтах, на танках 10-го уровня и с удовольствием раскрашивали перед боем свои машины в разный камуфляж, потому что на обычных игровых аккаунтах это делать дорого. Зато доступно тем, кто подписан на тариф «Игровой».
Затем по итогам сыгранных боев полуфинала определились команды главного сражения турнира. Это команды «Умники» (г. Бирск) и «Easy, easy» (г. Уфа), которые встретятся лицом к лицу на финале турнира, 2 октября в кинокомплексе «ULTRA CINEMA» по адресу г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 27. Начало в 17.00.
Главный приз турнира – бесплатная годовая подписка на тариф «Игровой» от телеком-оператора и 5К игрового «золота» от разработчика игры для участников команды победителей. Обладатели второго места получат полугодовую бесплатную подписку на тариф «Игровой» и 3К игрового «золота» каждому игроку. Бойцам команды, занявшей третье место, организаторы вручат подписку на 3 месяца и 1К игрового «золота».
Bashtel — торговая марка одного из телекоммуникационных операторов Башкортостана – ПАО «Башинформсвязь». Компания предоставляет на территории региона полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, облачные технологии, корпоративные сети, дата-центры, хостинг. С 2011 года входит в структуру ПАО «Ростелеком».
Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net, объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.