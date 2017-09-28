ВЦИОМ назвал самые главные страхи россиян

Всероссийский центр общественного мнения выяснил, чего больше всего боятся россияне. Оказалось, что на первом месте по-прежнему остаются страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, несмотря на то, что в рейтинге обе проблемы потеряли свои позиции.
Так, роста цен боятся 18% россиян, а еще 14% опасаются международных конфликтов. 6% людей переживают за состояние здоровья и проблемы с получением первой медицинской помощи.
Совсем перестали переживать граждане за разгул преступности. По последним данным эта проблема набрала 0% голосов. А вот сильнее всего снизились переживания за конфликты в семье и разрыв с близкими людьми. Эта строчка опустилась на -47 пунктов.
Также отрицательные показатели имеют страхи о беспорядках внутри страны и снижения доходов и потери работы.