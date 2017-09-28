В правительстве Башкирии назвали самые травмоопасные отрасли труда

Самые опасные отрасли экономики в республике – лесное и сельское хозяйство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых и строительство, сообщили на заседании республиканского правительства.
Также стало известно, что с января по август 2017 года количество работников, получивших тяжелые травмы сократилось на 27 процентов, а несчастных случаев стало на 5,5 процента меньше. То есть в целом, уровень травматизма снизился.
Сейчас утверждены методические рекомендации по проведению поведенческого аудита безопасности, когда не только анализируется деятельность работников, но и выявляются опасные условия труда.