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В правительстве Башкирии назвали самые травмоопасные отрасли труда

28 сентября 2017, 11:30
В основном это обрабатывающие производства, лесное и сельское хозяйство.

Самые опасные отрасли экономики в республике – лесное и сельское хозяйство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых и строительство, сообщили на заседании республиканского правительства.

Также стало известно, что с января по август 2017 года количество работников, получивших тяжелые травмы сократилось на 27 процентов, а несчастных случаев стало на 5,5 процента меньше. То есть в целом, уровень травматизма снизился.

Сейчас утверждены методические рекомендации по проведению поведенческого аудита безопасности, когда не только анализируется деятельность работников, но и выявляются опасные условия труда.

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