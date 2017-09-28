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В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество с жильем

28 сентября 2017, 15:21
Глава сельсовета придумал схему для незаконного присвоения жилья, и она у него сработала.

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 47-летнему экс-главе Нижнетроицкого сельсовета и его 38-летнему знакомому. Мужчины были в сговоре и незаконным способом получили жилплощадь.

Известно, что в январе 2015 года глава сельсовета договорился с односельчанином, чтобы тот подал заявку на получение жилья, будучи инвалидом второй группы. Законных оснований на получение комнаты у мужчин не было, однако чиновник все же поручил специалисту заключить с ним договор социального найма комнаты.

Позже чиновнику удалось помочь мужчине получить комнату в собственность, а спустя некоторе время они совместно продали помещение еще одной односельчанке за 165 тысяч рублей, а деньги разделили пополам.

Несмотря на это, размер ущерба муниципалитету составил 172 тысячи рублей. Мужчины признали свою вину полностью. Суд приговорил бывшего чиновника к 2 годам лишения свободы условно, а его сообщника к 1 году.

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