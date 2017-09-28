В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество с жильем

Известно, что в январе 2015 года глава сельсовета договорился с односельчанином, чтобы тот подал заявку на получение жилья, будучи инвалидом второй группы. Законных оснований на получение комнаты у мужчин не было, однако чиновник все же поручил специалисту заключить с ним договор социального найма комнаты.