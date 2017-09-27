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В Башкирии депутаты заступились за чиновника, обвиняемого прокуратурой

27 сентября 2017, 17:06
Только один из народных избранников потребовал наказать проштрафившегося главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина.

Новый скандал произошел в Краснокамском районе Башкирии. Подробности рассказал сайт «Бажин фактор».

На недавнем заседании местного депутатского корпуса представители районной прокуратуры зачитали представление надзорного органа о выявленных в процессе проверки злоупотреблениях со стороны главы Краснокамского муниципалитета Разифа Гильмуллина. Не вдаваясь в подробности, глава позволил себе чересчур своевольно распоряжаться государственной землей.

Тем не менее в процессе выступления исполняющего обязанности прокурора Краснокамского района вдруг выяснилось, что привлекать главу муниципалитета к ответственности не будут, хотя подозрения на наличие коррупционной составляющей в его действиях нашли подтверждение.

На такое положение дел сразу отреагировал депутат-коммунист Ильдус Шамсияров, по мнению которого глава Краснокамского района должен быть обязательно привлечен к ответственности за коррупцию, но представители прокуратуры этого не делают.

Депутат Шамсияров в весьма резких выражениях выразил недоверие прокуратуре, назвал местных депутатов продажными и покинул заседание.

К слову говоря, он весьма регулярно устраивает подобные сцены, в ходе которых сообщает представителям депутатского корпуса свои нелестные мысли о них. Видеозаписи его реплик неизменно попадают в соцсети и вызывают широкий резонанс.

Напомним, не так давно Ильдус Шамсияров назвал коллег-депутатов «коррупционным болотом», за что получил порицание от них.

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