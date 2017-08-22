В Башкирии чиновника оштрафовали за нерассмотрение жалобы местного жителя

Прокуратура Аургазинского района выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан в Ишлинском сельсовете, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что в марте текущего года к главе сельского поселения обратился местный житель с просьбой обезопасить местность от бездомных животных. Но чиновник оставил данное обращение без рассмотрения.