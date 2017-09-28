Уфимцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня

Так, 30 сентября будут работать ярмарки в Демском районе перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2. Жители Ленинского района купить свежие продукты смогут около трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова. В Октябрьском районе ярмарки состоятся на площади перед Дворцом Спорта и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского. В Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14), а в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).