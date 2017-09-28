«Салават Юлаев» сыграет в Тольятти с «Ладой»

- Встречаются две разные «по весу» команды. «Лада» испытывает огромные проблемы с составом. Нарушен баланс между обороной и атакой, хотя последний матч команда выиграла, но сколько до этого проиграла?! «Салават Юлаев» — команда намного выше по уровню и после двух поражений на игру в Тольятти против одного из аутсайдеров выйдет с запредельным настроем. Если игроки не будут нарушать игровую дисциплину, уфимцы наверняка возьмут три очка.