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«Салават Юлаев» сыграет в Тольятти с «Ладой»

28 сентября 2017, 14:05
Эксперт ставит на победу уфимской команды.

Сегодня в Тольятти ХК «Салават Юлаев» сыграет с местной «Ладой». Прямую трансляцию матча в 20.00 покажут телеканалы БСТ и КХЛ ТВ HD.

В чемпионатах КХЛ команды играли 12 раз, «Салават Юлаев» семь раз выиграл с разницей шайб 34-31.

В прошлом сезоне соперники сыграли четыре раза и выиграли по два домашних матча.

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко дал прогноз на этот матч «Рейтингу Букмекеров»:

- Встречаются две разные «по весу» команды. «Лада» испытывает огромные проблемы с составом. Нарушен баланс между обороной и атакой, хотя последний матч команда выиграла, но сколько до этого проиграла?! «Салават Юлаев» — команда намного выше по уровню и после двух поражений на игру в Тольятти против одного из аутсайдеров выйдет с запредельным настроем. Если игроки не будут нарушать игровую дисциплину, уфимцы наверняка возьмут три очка.

-Думаю, что «Салават» уверенно победит за счёт более высокого класса игроков, креативной игре в атаке и численном неравенстве, - добавил эксперт. - Счет будет что-то типа 4:1.

#Новости#Разиф Абдуллин#Спорт
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