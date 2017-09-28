«Салават Юлаев» сыграет в Тольятти с «Ладой»

Сегодня в Тольятти ХК «Салават Юлаев» сыграет с местной «Ладой». Прямую трансляцию матча в 20.00 покажут телеканалы БСТ и КХЛ ТВ HD.
В чемпионатах КХЛ команды играли 12 раз, «Салават Юлаев» семь раз выиграл с разницей шайб 34-31.
В прошлом сезоне соперники сыграли четыре раза и выиграли по два домашних матча.
Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко дал прогноз на этот матч «Рейтингу Букмекеров»:
- Встречаются две разные «по весу» команды. «Лада» испытывает огромные проблемы с составом. Нарушен баланс между обороной и атакой, хотя последний матч команда выиграла, но сколько до этого проиграла?! «Салават Юлаев» — команда намного выше по уровню и после двух поражений на игру в Тольятти против одного из аутсайдеров выйдет с запредельным настроем. Если игроки не будут нарушать игровую дисциплину, уфимцы наверняка возьмут три очка.
-Думаю, что «Салават» уверенно победит за счёт более высокого класса игроков, креативной игре в атаке и численном неравенстве, - добавил эксперт. - Счет будет что-то типа 4:1.