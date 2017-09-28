МУП УИТ: У мэрии Уфы нет денег на инфраструктуру электротранспорта

Данные о состоянии линий и оборудование озвучил сегодня на транспортном форуме в Уфе директор МУП "Управление инфраструктуры транспорта" Сергей Чикрыжов. По его словам, наибольшую проблему составляют тяговые подстанции трамваев и троллейбусов. Износ на сегодня достиг 94,5 процента, оборудования - 64,6 процента.
- Значительная доля оборудования установлена в 60–70-е годы прошлого века, - пояснил Чикрыжов. - Процесс обновления оборудования и сетей носит исключительно локальный, точечный характер и значительного влияния на надежность оказать не может. В результате большая часть оборудования находится за предельными сроками эксплуатации. Отсутствует требуемое резервирование, телеуправление и автоматизация. Не обеспечивается минимальный уровень надежности.
Как пояснил Чикрыжов, УИТ не рассчитывает на то, что деньги выделит муниципалитет.
- В условиях хронического недофинансирования и фактически субсидирования деятельности МУП УИТ, выделение данных сумм на модернизацию тяговых подстанций представляется маловероятным, - признал он. - Мы планируем привлекать частные инвестиции в поэтапную автоматизацию и модернизацию всех имеющихся тяговых подстанций, с редевелопментом недвижимости и прилегающих земельных участков в объекты общественного и коммерческого назначения.