МУП УИТ: У мэрии Уфы нет денег на инфраструктуру электротранспорта

- В условиях хронического недофинансирования и фактически субсидирования деятельности МУП УИТ, выделение данных сумм на модернизацию тяговых подстанций представляется маловероятным, - признал он. - Мы планируем привлекать частные инвестиции в поэтапную автоматизацию и модернизацию всех имеющихся тяговых подстанций, с редевелопментом недвижимости и прилегающих земельных участков в объекты общественного и коммерческого назначения.