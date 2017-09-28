Башкирия – пятая в ПФО по уровню зарплаты

Башстат опубликовал данные за январь-август 2017 года по заработной плате. За первое полугодие среднемесячная зарплата жителей республики составила 29047 рублей. Максимальную заработную плату за полгода получили жители Пермского края – 31579 рублей. На втором месте оказался Татарстан – средняя зарплата жителей этой республики составила 31 389 рублей. На третьем Самарская и четвертом Нижегородская области с зарплатами в 29661 и 29473 рубля соответственно.