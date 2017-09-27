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В Ярославле захоронили останки полковника, найденные школьниками Башкирии

27 сентября 2017, 12:59
Во время Великой Отечественной войны всю его семью перевезли в Белебей.

В Ярославле прошла церемония захоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, на которой в том числе были захоронены останки полковника Геннадия Николаевича Соколова в ходе поисковой экспедиции в Ленинградской области школьниками города Давлеканово, сообщают «Вести-Башкортостан». В военные годы семья полковника жила в Белебее.

Экспертиза подтвердила: погибшим в районе урочища Вороново является полковник Геннадий Николаевич Соколов, командир 286-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта, сформированной в 41-ом году в Вологодской области.

И вот 23 сентября прошла церемония захоронения останков Геннадия Соколова. Вместе с полковником Соколовым на военно-мемориальном комплексе захоронили останки красноармейца Павла Захарова, уроженца Ярославля, найденного в Тверской области поисковым отрядом из Саранска.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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