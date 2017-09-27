В Горсовете Уфы нашли способ борьбы с сугробами

Сегодня, 27 сентября, на заседании Уфимского горсовета самой горячей темой для обсуждения стала уборка снега с улиц города будущей зимой. Памятуя о снежных коллапсах минувшей зимы, глава города Ирек Ялалов заявил, что подобное в башкирской столице больше не должно повториться.
Напомним, зимой 2017 года столичные сугробы стали самой болезненной темой для Уфы. В снегу утопали улицы и дворы, снег завалил подъезды домов, от снежных обвалов пострадало немало автомобилей. На одной из улиц в сугробе даже был найден труп погибшего пожилого человека, которому, вероятно, стало плохо, но после падения в сугроб его вскоре занесло снегом полностью. А в пригороде Уфы под гигантской горой снега погиб школьник.
- Еще весной столичные власти обращались к правительству республики с просьбой выделить средства на обновление городского парка снегоуборочной техники, однако, как оказалось, ответа до сих пор не дождались, об этом тоже говорили сегодня на заседании горсовета, - рассказал депутат Юнир Кутлугужин. – Поэтому наиболее реальным способом выхода из ситуации является подключение снегоуборочной техники, которая есть у городских предприятий и организаций, к уборке закрепленной за ними территории.
Именно этот вопрос сегодня и обсуждался, и практически не встретил у депутатов возражений. - Объективно - возможность в уборке от снега ограничена. К сожалению, республика так и не поставила обещанную технику. Основные средства, которые Уфа собирает, на основании бюджетного кодекса, отправляются в республику. Бюджета, который остается, не хватает на развитие города и его служб, - рассказал депутат Кирилл Бадиков в эфире «Эха Москвы». При этом в городе, как выяснилось, имеется всего 410 единиц снегоуборочной техники при потребности в 1288 специальных машинах.
- Администрация разработала такое решение: при пиковых ситуациях арендовать необходимую технику у строителей и промышленных предприятий. Договора уже подписываются. Кроме того, с «Башкиравтодором» договорились о создании пяти дополнительных бригад, которые будут работать на улицах города и во дворах, - отметил в своем комментарии в соцсети депутат Артур Хазигалеев. - Ситуация со снегоуборочной техникой сложная во всех городах. Только в Москве ее достаточное количество.
Депутаты выразили надежду, что после освещения этой проблемы в СМИ, власти республики могут выделить хотя бы немного средств Уфе на покупку снегуборочных машин.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.