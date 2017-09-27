В Горсовете Уфы нашли способ борьбы с сугробами

Именно этот вопрос сегодня и обсуждался, и практически не встретил у депутатов возражений. - Объективно - возможность в уборке от снега ограничена. К сожалению, республика так и не поставила обещанную технику. Основные средства, которые Уфа собирает, на основании бюджетного кодекса, отправляются в республику. Бюджета, который остается, не хватает на развитие города и его служб, - рассказал депутат Кирилл Бадиков в эфире «Эха Москвы». При этом в городе, как выяснилось, имеется всего 410 единиц снегоуборочной техники при потребности в 1288 специальных машинах.